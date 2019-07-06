Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Kolarov tamam

Kolarov'u bırakmak istemeyen Roma, 33 yaşındaki futbolcunun "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" diye ısrar etmesi üzerine anlaşmaya razı oldu. Kolarov son anda büyük bir aksilik çıkmazsa, birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.