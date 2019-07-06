Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Kolarov tamam
Şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için gözünü karartan Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'da da mutlu sona ulaştı. Kolarov'la haftalar önce el sıkışan Fenerbahçe, Sırp sol bekin kulübü Roma ile dün tekrar masaya oturdu ve her konuda anlaşma sağladı.
Kolarov'u bırakmak istemeyen Roma, 33 yaşındaki futbolcunun "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" diye ısrar etmesi üzerine anlaşmaya razı oldu. Kolarov son anda büyük bir aksilik çıkmazsa, birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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