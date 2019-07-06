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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'den bir bomba transfer daha! Kolarov tamam

Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Kolarov tamam

Şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için gözünü karartan , 'da da mutlu sona ulaştı. Kolarov'la haftalar önce el sıkışan Fenerbahçe, Sırp sol bekin kulübü Roma ile dün tekrar masaya oturdu ve her konuda anlaşma sağladı.

Kolarov'u bırakmak istemeyen Roma, 33 yaşındaki futbolcunun "'ye gitmek istiyorum" diye ısrar etmesi üzerine anlaşmaya razı oldu. Kolarov son anda büyük bir aksilik çıkmazsa, birkaç gün içinde 'a gelecek.

  1. 6.7.2019
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