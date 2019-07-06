Fenerbahçe'de Ndiaye sesleri
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye kiralık transferinde aracılık eden menajer William D'Avila'nın, Damien Comolli'ye N'Diaye'yi de teklif ettiği bildirildi. D'Avila'nın pazarlık sırasında, "İsterseniz onu da getirebilirim" dediği belirtildi.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Senegalli oyuncu, Stoke City'ye geri döndü. 28 yaşındaki N'Diaye için son kararı Yanal verecek.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Fenerbahçe'de Ndiaye sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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