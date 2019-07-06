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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'de Ndiaye sesleri

Fenerbahçe'de Ndiaye sesleri

Garry Rodrigues'in 'ye kiralık transferinde aracılık eden menajer William D'Avila'nın, Damien Comolli'ye 'yi de teklif ettiği bildirildi. D'Avila'nın pazarlık sırasında, "İsterseniz onu da getirebilirim" dediği belirtildi.

Geçen sezon 'da kiralık oynayan Senegalli oyuncu, 'ye geri döndü. 28 yaşındaki için son kararı Yanal verecek.

  1. 6.7.2019
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