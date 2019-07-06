Fenerbahçe'de Ersun Yanal çıldırdı!

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenman sırasındaki hareketleri gündeme damga vurdu. Her oyuncusuna yapacaklarını bire bir anlatıp pozisyon aldıran tecrübeli teknik adam, istediğinin yapılamaması sonrası sinirden kendini tokatladı. Yanal, ikazlarda bulunurken, "Arkadaşlar direkt gol atabilirsiniz ama buradan da pas vermek zorundasınız. Tekrar oyna. Çık oğlum çık çık çık..." şeklinde sert bağırışları da duyuldu.



TARAFTARDAN BEĞENİ ALDI

Çalışma sırasındaki bu hırslı hareketleri Fenerbahçeli taraftarın beğesini kazanan Ersun Yanal için "İşi şimdiden sıkı tutmaya başlamış. Şampiyonluğu istiyor. Hırsını gösteriyor" yorumları yapıldı. Öte yandan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu. İki gruba ayrılan futbolcuların top sürme, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile çalışma son buldu. Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.



İdmanı sık sık durdurarak ikazlarda bulunan usta hoca, zaman zaman derin nefes alıp sakinleşmeye çalıştı. Bazen de başına vurarak sinirini gösterdi.



CUMA NAMAZINDA BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'de bazı futbolcular dün cuma namazına gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Tesislerin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'ndeki camide jandarma güvenlik önlemleri aldı. Cami çıkışında taraftarlar, cumaya gelen Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler.





Değişim işlemine büyük ilgi

2019-2020 futbol sezonu kombine kart yer değiştirme süreci, hak sahibi taraftarların yoğun ilgisiyle başladı. Sarı- lacivertliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ülker Stadı kombine departmanı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yer değişikliği yapmak isteyen taraftarlar için bugün son gün.