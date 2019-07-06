Edu 38'inde bırakıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Edu 38'inde bırakıyor

Edu 38'inde bırakıyor

Edu 38'inde bırakıyor

Palmeiras'ta hayatına devam eden , sözleşmesi bitince nokta koyacağını açıkladı. defans oyuncusu, 38 yaşına gelmesine rağmen son iki maçta 90 dakika sahada kaldı. 2006-09 arası 'de forma giyen Edu'nun kontratı 31 'ta bitecek.

Palmeiras'ta hayatına devam eden , sözleşmesi bitince nokta koyacağını açıkladı. defans oyuncusu, 38 yaşına gelmesine rağmen son iki maçta 90 dakika sahada kaldı. 2006-09 arası 'de forma giyen Edu'nun kontratı 31 'ta bitecek.

  1. 6.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Edu 38'inde bırakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN