Edu 38'inde bırakıyor

Palmeiras'ta futbol hayatına devam eden Edu Dracena, sözleşmesi bitince nokta koyacağını açıkladı. Tecrübeli defans oyuncusu, 38 yaşına gelmesine rağmen son iki maçta 90 dakika sahada kaldı. 2006-09 arası Fenerbahçe'de forma giyen Edu'nun kontratı 31 Aralık'ta bitecek.