Edu 38'inde bırakıyor
Palmeiras'ta futbol hayatına devam eden Edu Dracena, sözleşmesi bitince nokta koyacağını açıkladı. Tecrübeli defans oyuncusu, 38 yaşına gelmesine rağmen son iki maçta 90 dakika sahada kaldı. 2006-09 arası Fenerbahçe'de forma giyen Edu'nun kontratı 31 Aralık'ta bitecek.
Palmeiras'ta futbol hayatına devam eden Edu Dracena, sözleşmesi bitince nokta koyacağını açıkladı. Tecrübeli defans oyuncusu, 38 yaşına gelmesine rağmen son iki maçta 90 dakika sahada kaldı. 2006-09 arası Fenerbahçe'de forma giyen Edu'nun kontratı 31 Aralık'ta bitecek.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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