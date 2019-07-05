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05 Temmuz 2019, Cuma
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Mahmut için resmi hamle

Mahmut için resmi hamle

konusunda ısrar sürüyor... 'ın çok istediği orta saha oyuncusu için sportif direktör 'nin ekibinin yetkilileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip, resmi teklif yapacağı bildirildi.

konusunda ısrar sürüyor... 'ın çok istediği orta saha oyuncusu için sportif direktör 'nin ekibinin yetkilileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip, resmi teklif yapacağı bildirildi. Başakşehir'in 31 yaşındaki Mahmut için 5 milyon euro istediği ifade edildi.

KUDRYASHOV ATAĞI
Stoperde Başakşehir'den ayrılan Fedor Kudryashov da listeye alındı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi, hem de sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle düşünüldüğü bildirildi. Kudryashov için son kararı teknik heyet verecek.

  1. 5.7.2019
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