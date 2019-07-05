Mahmut için resmi hamle
Başakşehirli Mahmut Tekdemir konusunda ısrar sürüyor... Ersun Yanal'ın çok istediği orta saha oyuncusu için sportif direktör Damien Comolli'nin İstanbul ekibinin yetkilileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip, resmi teklif yapacağı bildirildi.
Başakşehirli Mahmut Tekdemir konusunda ısrar sürüyor... Ersun Yanal'ın çok istediği orta saha oyuncusu için sportif direktör Damien Comolli'nin İstanbul ekibinin yetkilileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip, resmi teklif yapacağı bildirildi. Başakşehir'in 31 yaşındaki Mahmut için 5 milyon euro istediği ifade edildi.
KUDRYASHOV ATAĞI
Stoperde Başakşehir'den ayrılan Fedor Kudryashov da listeye alındı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi, hem de sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle düşünüldüğü bildirildi. Kudryashov için son kararı teknik heyet verecek.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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