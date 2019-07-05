Kjaer için gözler Sevilla’da
Eski göz ağrısı Simon Kjaer için de Sevilla ile temaslara başlayan Fenerbahçe, İspanyol kulübünün kararını bekliyor. 3 stoper alan Sevilla'nın Kjaer'i göndermek istemesini avantaja çevirmek isteyen sarı-lacivertliler bu transferde oldukça ısrarcı durumda.
Eski göz ağrısı Simon Kjaer için de Sevilla ile temaslara başlayan Fenerbahçe, İspanyol kulübünün kararını bekliyor. 3 stoper alan (Nantes'tan Diego Carlos, Ajax'tan Maximilian Wöber ve Bordeaux'dan Kounde) Sevilla'nın Kjaer'i göndermek istemesini avantaja çevirmek isteyen sarı-lacivertliler bu transferde oldukça ısrarcı durumda. Tecrübeli futbolcu için Sevilla'nın adım atmasını bekleyen F.Bahçe, şartlar oluşursa bu transferi hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyor. Kjaer 2015-17 arasında F.Bahçe forması giymişti.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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