Hasan Ali Kaldırım West Ham için biçilmiş kaftan
BBC, West Ham'ın Hasan Ali Kaldırım transferini hala masada tuttuğunu duyurdu. Pellegri'nin sol bekte Cresswell ve Masuaku ile rekabet edecek bir oyuncu aradığı belirtilirken, Hasan Ali'nin biçilmiş kaftan olduğu ifade edildi.
BBC, West Ham'ın Hasan Ali Kaldırım transferini hala masada tuttuğunu duyurdu. Pellegri'nin sol bekte Cresswell ve Masuaku ile rekabet edecek bir oyuncu aradığı belirtilirken, Hasan Ali'nin biçilmiş kaftan olduğu ifade edildi. Soccersouls.com, Türk oyuncunun, Fenerbahçe'de yaptığı asistleri ve A Milli Takım'ın son Fransa maçında Mbappe karşısındaki futboluyla ne kadar mükemmel bir defans oyuncusu olduğunu kanıtladığını dile getirdi. Transferin 5 milyon euro'ya bitebileceği iddia edildi.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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