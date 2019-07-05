Fenerbahçe'den taraftarın tepkisini çeken isim için açıklama!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'in tercümanı olan ismin Beşiktaşlı fotoğraflarının çıkması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden olmuştu. Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak resmi hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'in tercümanı olan kişinin Beşiktaşlı fotoğraflarının çıkması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.
Fenerbahçe yaptığı açıklamada, kişinin kulüpte resmi bir görevinin olmadığını açıkladı.
İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN YAPTIĞI O PAYLAŞIM...
Sosyal medyada oluşan gündem hakkında ivedi bir bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.
Yeni transferimiz Allahyar Sayyadmanesh ile kampa gelen ve fotoğrafları basına yansıyan şahıs, sadece birkaç günlüğüne futbolcumuza yardımcı olmak üzere tesislerimize gelmiştir.
"Kulübümüzün resmî çalışanı değildir."
Fenerbahçemizin çatısı altında görev yapacak her kişi hakkında, Fenerbahçe değerleri kapsamında tüm konularda detaylı araştırma yapılıp son karar Fenerbahçemiz değerlerine uygun şekilde verilmektedir.
Futbolcumuzla birlikte geçici olarak birkaç günlüğüne Farsça çeviri yapmak üzere kampa gelen bu şahıs an itibariyle tesislerimizden gönderilmiştir.
Camiamızın bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
- 05.07.2019
- Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!
- Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!
- Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak
- Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Fenerbahçe'den taraftarın tepkisini çeken isim için açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.