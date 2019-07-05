Fenerbahçe'den taraftarın tepkisini çeken isim için açıklama!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'in tercümanı olan kişinin Beşiktaşlı fotoğraflarının çıkması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, kişinin kulüpte resmi bir görevinin olmadığını açıkladı.





İŞTE SARI-LACİVERTLİLERİN YAPTIĞI O PAYLAŞIM...



Sosyal medyada oluşan gündem hakkında ivedi bir bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.



Yeni transferimiz Allahyar Sayyadmanesh ile kampa gelen ve fotoğrafları basına yansıyan şahıs, sadece birkaç günlüğüne futbolcumuza yardımcı olmak üzere tesislerimize gelmiştir.



"Kulübümüzün resmî çalışanı değildir."



Fenerbahçemizin çatısı altında görev yapacak her kişi hakkında, Fenerbahçe değerleri kapsamında tüm konularda detaylı araştırma yapılıp son karar Fenerbahçemiz değerlerine uygun şekilde verilmektedir.



Futbolcumuzla birlikte geçici olarak birkaç günlüğüne Farsça çeviri yapmak üzere kampa gelen bu şahıs an itibariyle tesislerimizden gönderilmiştir.



Camiamızın bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

