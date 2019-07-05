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05 Temmuz 2019, Cuma
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’nin peşinde!

Fenerbahçe Schürrle’nin peşinde!

Avrupa basınında ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, 'ın gündeminde olan için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu.

Avrupa basınında ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, 'ın gündeminde olan için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu. Dortmund'da forma giyen 28 yaşındaki sol kanada teklif yapılacağı kaydedildi. Lazio'nun da Alman futbolcunun peşinde olduğu vurgulandı.

  1. 5.7.2019
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