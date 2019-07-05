Fenerbahçe Schürrle’nin peşinde!
Avrupa basınında Fenerbahçe ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu.
Avrupa basınında Fenerbahçe ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu. Dortmund'da forma giyen 28 yaşındaki sol kanada teklif yapılacağı kaydedildi. Lazio'nun da Alman futbolcunun peşinde olduğu vurgulandı.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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