Fenerbahçe Beko'da De Colo sesleri!

Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran Toronto Raptors'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De Colo'ya minimum kontrat önermesi bekleniyor.

1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddedecek olan De Colo ile Fenerbahçe Beko arasında ufak pürüzler kaldı, imza an meselesi...

Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih edeceği öğrenildi.