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05 Temmuz 2019, Cuma
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Beko'da De sesleri!

Fenerbahçe Beko'da De Colo sesleri!

Guduric ve Melli'nin NBA yolcusu olması sonrası bonservis olarak elini güçlendiren Beko, CSKA ile sözleşmesi sona eren De 'ya kanca attı.

Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran 'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De 'ya minimum kontrat önermesi bekleniyor.

1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddedecek olan De Colo ile Beko arasında ufak pürüzler kaldı, imza an meselesi...

Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih edeceği öğrenildi.

  1. 05.07.2019
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