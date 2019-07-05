Fenerbahçe Beko'da De Colo sesleri!
Guduric ve Melli'nin NBA yolcusu olması sonrası bonservis olarak elini güçlendiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren De Colo'ya kanca attı.
Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran Toronto Raptors'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De Colo'ya minimum kontrat önermesi bekleniyor.
1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddedecek olan De Colo ile Fenerbahçe Beko arasında ufak pürüzler kaldı, imza an meselesi...
Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih edeceği öğrenildi.
- 05.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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