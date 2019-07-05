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05 Temmuz 2019, Cuma
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De çok yakın

De Colo çok yakın

de transferinde mutlu son yakın... 'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi.

de transferinde mutlu son yakın... 'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi. 32 yaşındaki guard, Avrupa'nın en yetenekli isimleri arasında...

  1. 5.7.2019
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