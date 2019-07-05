De Colo çok yakın
Potada Nando de Colo transferinde mutlu son yakın... NBA'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Fenerbahçe Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi.
Potada Nando de Colo transferinde mutlu son yakın... NBA'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Fenerbahçe Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi. 32 yaşındaki guard, Avrupa'nın en yetenekli isimleri arasında...
- 5.7.2019
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
De Colo çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.