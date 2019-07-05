‘Audi Cup’ta buluşalım’

Başkan Koç, Audi Cup öncesi kulübün sosyal medya hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya'da görüşmek üzere" dedi. 30 Temmuz'da F.Bahçe-Bayern, R. Madrid- Tottenham karşılaşacak.