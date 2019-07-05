‘Audi Cup’ta buluşalım’
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup öncesi kulübün sosyal medya hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum." dedi.
Başkan Koç, Audi Cup öncesi kulübün sosyal medya hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya'da görüşmek üzere" dedi. 30 Temmuz'da F.Bahçe-Bayern, R. Madrid- Tottenham karşılaşacak.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
‘Audi Cup’ta buluşalım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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