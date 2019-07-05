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05 Temmuz 2019, Cuma
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’ta buluşalım’

‘Audi Cup’ta buluşalım’

Başkanı , öncesi kulübün hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum." dedi.

Başkan Koç, öncesi kulübün hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin 'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra 'da görüşmek üzere" dedi. 30 Temmuz'da F.Bahçe-Bayern, R. Madrid- Tottenham karşılaşacak.

  1. 5.7.2019
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