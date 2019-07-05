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05 Temmuz 2019, Cuma
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Eljif için ’da

Atletico Madrid Eljif için İstanbul’da

'la ilgilenen İspanyol kulübü yetkililerinin dün ile görüşmek için 'a geldiği bildirildi. Tarafların bugün pazarlık masasına oturacağı ileri sürüldü.

'la ilgilenen İspanyol kulübü yetkililerinin dün ile görüşmek için 'a geldiği bildirildi. Tarafların bugün pazarlık masasına oturacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertli yönetim, 19 yaşındaki Makedon oyuncusunu 15 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmaya sıcak bakmıyor.

NAPOLİ PUSUDA
de genç yıldız için ısrarını sürdürüyor... İtalyan Rai kanalı, Gök Mavili takım için Makedon oyuncunun, en iyi seçenek olduğu yorumunu yaptı. Yorumcu Ciro Venerato, "Napoli, Pulgar ve Almendra'yı da istiyor. Ama bu iki ismin maliyeti yüksek. Eljif en uygun seçenek" dedi.

  1. 5.7.2019
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