Atletico Madrid Eljif için İstanbul’da

Eljif Elmas'la ilgilenen İspanyol Atletico Madrid kulübü yetkililerinin dün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bildirildi. Tarafların bugün pazarlık masasına oturacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertli yönetim, 19 yaşındaki Makedon oyuncusunu 15 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmaya sıcak bakmıyor.



NAPOLİ PUSUDA

Napoli de genç yıldız için ısrarını sürdürüyor... İtalyan Rai kanalı, Gök Mavili takım için Makedon oyuncunun, en iyi seçenek olduğu yorumunu yaptı. Yorumcu Ciro Venerato, "Napoli, Pulgar ve Almendra'yı da istiyor. Ama bu iki ismin maliyeti yüksek. Eljif en uygun seçenek" dedi.