Atletico Madrid Eljif için İstanbul’da
Eljif Elmas'la ilgilenen İspanyol Atletico Madrid kulübü yetkililerinin dün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bildirildi. Tarafların bugün pazarlık masasına oturacağı ileri sürüldü.
Eljif Elmas'la ilgilenen İspanyol Atletico Madrid kulübü yetkililerinin dün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği bildirildi. Tarafların bugün pazarlık masasına oturacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertli yönetim, 19 yaşındaki Makedon oyuncusunu 15 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmaya sıcak bakmıyor.
NAPOLİ PUSUDA
Napoli de genç yıldız için ısrarını sürdürüyor... İtalyan Rai kanalı, Gök Mavili takım için Makedon oyuncunun, en iyi seçenek olduğu yorumunu yaptı. Yorumcu Ciro Venerato, "Napoli, Pulgar ve Almendra'yı da istiyor. Ama bu iki ismin maliyeti yüksek. Eljif en uygun seçenek" dedi.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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