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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Yasir Subaşı tekrar Fenerbahçe'de

 5. transferini yaptı. Geçen yaz Ümraniyespor'a verilen geri alındı. Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, "Yasir'in sözleşmesinde madde vardı. F.Bahçe bu maddedeki şartı yerine getirdi ve gerçekleşti" dedi.

23 yaşındaki sol bek için Ümraniye'ye 1 milyon TL ödendiği öğrenildi. , "Sordum, geri alma maddesini beğenilmeyen Comolli koydurmuş" demişti.

FENER'E GOL ATMIŞTI
, geçtiğimiz sezon forma giydiği Ümraniyespor'da 24 maça çıkıp, 1 gol attı. Genç oyuncu, tek golünü, kupada 1-0 kazandıkları son 16 turu ilk maçında 'ye atmıştı. Ümraniyespor, Kanarya'yı ikinci maçta da 1-0 yenip elemişti.

  1. 4.7.2019
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