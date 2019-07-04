Yasir Subaşı tekrar Fenerbahçe'de
Fenerbahçe 5. transferini yaptı. Geçen yaz Ümraniyespor'a verilen Yasir Subaşı geri alındı. Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, "Yasir'in sözleşmesinde madde vardı. F.Bahçe bu maddedeki şartı yerine getirdi ve transfer gerçekleşti" dedi.
23 yaşındaki sol bek için Ümraniye'ye 1 milyon TL ödendiği öğrenildi. Ali Koç, "Sordum, geri alma maddesini beğenilmeyen Comolli koydurmuş" demişti.
FENER'E GOL ATMIŞTI
Yasir Subaşı, geçtiğimiz sezon forma giydiği Ümraniyespor'da 24 maça çıkıp, 1 gol attı. Genç oyuncu, tek golünü, kupada 1-0 kazandıkları son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye atmıştı. Ümraniyespor, Kanarya'yı ikinci maçta da 1-0 yenip elemişti.
- 4.7.2019
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