Yasir Subaşı tekrar Fenerbahçe'de

23 yaşındaki sol bek için Ümraniye'ye 1 milyon TL ödendiği öğrenildi. Ali Koç, "Sordum, geri alma maddesini beğenilmeyen Comolli koydurmuş" demişti.



FENER'E GOL ATMIŞTI

Yasir Subaşı, geçtiğimiz sezon forma giydiği Ümraniyespor'da 24 maça çıkıp, 1 gol attı. Genç oyuncu, tek golünü, kupada 1-0 kazandıkları son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye atmıştı. Ümraniyespor, Kanarya'yı ikinci maçta da 1-0 yenip elemişti.