İngilizler böyle duyurdu! Ozan Tufan... Fenerbahçe son dakika haberleri
İngilizler, derinlemesine bir şekilde Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan’ı analiz etti. Yapılan incelemeler neticesinde varılan sonuç dahilinde, Türkiye’de oldukça ses getiren Ozan’ın, şimdi yeteneklerini Avrupa’ya ispatlaması gerektiği yazıldı.
İngilizler'in ünlü analiz platformu 'totalfootballanalysis', Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı inceledi. Kiralık gittiği Alanya'da ve Milli Takım'daki verileri üstünden gidilen grafiklerde, şu detaylar vardı:
"ÖNEMLİ BİR SANATÇI"
"Bir merkez orta sahaya göre atak ve savunmada çok rahat. Aynı zamanda saldırma ve patlama oranı yüksek. Anahtar pasları iyi. Cesaretini toplarsa, iyi bir oyuncu olacak. 24 yaşına kadar Milli Takım, Fenerbahçe ve Bursa deneyimleriyle, ulusal düzeyde ses getirdi. Becerilerini kullanırsa, Avrupa'da ses getirecek. Türk futbolu için önemli bir sanatçı."
- 04.07.2019
- Güncelleme: 04.07.2019 10:02
-
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Stefano Okaka kimdir? Stefano Okaka kaç yaşında? Kariyeri ve bilinmeyenler...
Toplam 1
Yorum
balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
-
Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri
Toplam 1
Yorum
ömer hayırlı olsun...
-
Trabzonspor'da sıra Adebayor'da!
Toplam 1
Yorum
acg bu adam bize lazım değil.
İngilizler böyle duyurdu! Ozan Tufan... Fenerbahçe son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.