İngilizler böyle duyurdu! Ozan Tufan... Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Haberleri İngilizler böyle duyurdu! Ozan Tufan... Fenerbahçe son dakika haberleri

İngilizler böyle duyurdu! ... son dakika haberleri

İngilizler böyle duyurdu! Ozan Tufan... Fenerbahçe son dakika haberleri

İngilizler, derinlemesine bir şekilde 'nin genç oyuncusu ’ı analiz etti. Yapılan incelemeler neticesinde varılan sonuç dahilinde, Türkiye’de oldukça ses getiren Ozan’ın, şimdi yeteneklerini Avrupa’ya ispatlaması gerektiği yazıldı.

İngilizler'in ünlü analiz platformu 'totalfootballanalysis', Fenerbahçeli 'ı inceledi. Kiralık gittiği Alanya'da ve 'daki verileri üstünden gidilen grafiklerde, şu detaylar vardı:

"ÖNEMLİ BİR SANATÇI"

"Bir merkez orta sahaya göre atak ve savunmada çok rahat. Aynı zamanda saldırma ve patlama oranı yüksek. Anahtar pasları iyi. Cesaretini toplarsa, iyi bir oyuncu olacak. 24 yaşına kadar Milli Takım, ve Bursa deneyimleriyle, ulusal düzeyde ses getirdi. Becerilerini kullanırsa, Avrupa'da ses getirecek. Türk futbolu için önemli bir sanatçı."

Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye doğru

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 10:02
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