İngilizler böyle duyurdu! Ozan Tufan... Fenerbahçe son dakika haberleri

İngilizler'in ünlü analiz platformu 'totalfootballanalysis', Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı inceledi. Kiralık gittiği Alanya'da ve Milli Takım'daki verileri üstünden gidilen grafiklerde, şu detaylar vardı:

"ÖNEMLİ BİR SANATÇI"

"Bir merkez orta sahaya göre atak ve savunmada çok rahat. Aynı zamanda saldırma ve patlama oranı yüksek. Anahtar pasları iyi. Cesaretini toplarsa, iyi bir oyuncu olacak. 24 yaşına kadar Milli Takım, Fenerbahçe ve Bursa deneyimleriyle, ulusal düzeyde ses getirdi. Becerilerini kullanırsa, Avrupa'da ses getirecek. Türk futbolu için önemli bir sanatçı."