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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Garry Rodrigues Fenerbahçe'de!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren , 'da da top koşturan ile anlaştı. Spor'un haberine göre Fenerbahçe ile Garry Rodrigues arasındaki anlaşma 2 yıllık.

, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu 'i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 4'üncü transferi, geçen sezonun devre arasında 'dan ayrılan Garry Rodrigues oldu. Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 22:36
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