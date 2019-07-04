Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse: 4. yıldızı takarız

Fenerbahçe, Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 31 yaşındaki Alman forvet, sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı giyecek. İmza sonrasında FB TV'ye konuşan Kruse, ''İlk izlenimim gerçekten çok güzeldi. Kendimi harika hissediyorum. Umarım ilk golüm çok erken gelir. İlk hedefim, formamıza 4. yıldızı kazandırmak. Geçen seneden çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biliyorum ki birçok efsane, Fenerbahçe'de 10 numarayı taşıdı. Umarım bu forma ile takımın bir parçası olurum ve çok önemli işlere imza atarım" dedi.



FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ

Kruse şöyle devam etti: "Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum, Hamburg'dan tanışıyoruz. Gelmeden onunla konuştum, buranın ne kadar harika olduğundan bahsetti. Tolga Ciğerci'yi de tanıyorum. Herkesle tek tek tanışacağım, bunun için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım kalbimin sesini dinlememi istediler ve geldim. Fenerbahçe beni çok istedi. Buranın ne kadar büyük, Avrupa'da bilinen bir kulüp olduğunu belirttiler. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum."