Fenerbahçeli Eljif Elmas için Napoli atakta

Sky Sport İtalia, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin orta saha transferindeki önceliğinin Eljif Elmas olduğunu duyurdu. Genç oyuncunun Napoli'yi de ikna ettiği ve görüşmelerin hız kazandığı bildirildi. Napoli'nin bu transferde başarılı olamazsa rotayı Bologna'dan Erick Pulgar'a çevireceği de kaydedildi. Eljif için konuşulan rakamlar 10-15 milyon euro civarında. Milan, İnter, Fiorentina, Dortmund, Atletico Madrid'in de Elmas'a ilgisi sürüyor.