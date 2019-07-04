Fenerbahçeli Eljif Elmas için Napoli atakta - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli için atakta

Fenerbahçeli Eljif Elmas için Napoli atakta

Max ?Kruse ve Emre Belözoğlu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen, Allahyar ve Murat Sağlam içinse kulüplerine cüzi miktarlar veren Fenerbahçe; bonservis ücreti ödeyerek yapacağı transferler için 'ın satışını bekliyor. Birçok takımın radarında olan 20 yaşındaki oyuncu için, iddiaları güçleniyor...

Sky Sport İtalia, teknik direktör 'nin orta saha transferindeki önceliğinin olduğunu duyurdu. Genç oyuncunun 'yi de ikna ettiği ve görüşmelerin hız kazandığı bildirildi. Napoli'nin bu transferde başarılı olamazsa rotayı Bologna'dan Erick Pulgar'a çevireceği de kaydedildi. Eljif için konuşulan rakamlar 10-15 milyon euro civarında. Milan, İnter, , Dortmund, 'in de Elmas'a ilgisi sürüyor.

  1. 4.7.2019
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