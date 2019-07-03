Ve Fenerbahçe'de beklenen karar! Tolga Ciğerci... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de beklenen Tolga Ciğerci kararı... Sarı lacivertlilerde geleceği belli olmayan Tolga Ciğerci ile ilgili alacağı ücrete dair flaş gelişme...

Son haftalara doğru takıma dönen Tolga, yeni sezon öncesi yapılan sağlık kontrollerinde yer aldı ve böylece takımda kalması da garantilendi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, geçen sezon olduğu gibi yine maç başı ücret alacağı bildirildi. Bu arada Tolga, tatil döneminde kendisi gibi Almanya'da büyüyen Mehmet Ekici ile ekstra idmanlar yapmıştı.