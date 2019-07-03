Ve Fenerbahçe'de beklenen karar! Tolga Ciğerci... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ve 'de beklenen ! ... Son dakika haberleri

Ve Fenerbahçe'de beklenen karar! Tolga Ciğerci... Son dakika haberleri

Geçen sezon Galatasaray’la yollarını ayırdıktan sonra ile anlaşan , sakatlığı sebebiyle sezonun büyük bir bölümünde takımdan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz sezon kadroya katılan ve maç başı ücret karşılığında anlaşma sağlanan Tolga için aynı durumun devam edilmesine, oyuncuya yine maç başı ücret verilmesine verildi.

'de beklenen kararı... Sarı lacivertlilerde geleceği belli olmayan Tolga Ciğerci ile ilgili alacağı ücrete dair flaş gelişme...

Son haftalara doğru takıma dönen Tolga, yeni sezon öncesi yapılan sağlık kontrollerinde yer aldı ve böylece takımda kalması da garantilendi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun, geçen sezon olduğu gibi yine maç başı ücret alacağı bildirildi. Bu arada Tolga, tatil döneminde kendisi gibi Almanya'da büyüyen Mehmet Ekici ile ekstra idmanlar yapmıştı.

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  1. 03.07.2019
  2. Güncelleme: 03.07.2019 13:06
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