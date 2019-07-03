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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Rodrigues 'ye geliyor!

Rodrigues Fenerbahçe'ye geliyor!

Transferde somut adımlar atmaya başlayan , G.Saray’ın eski yıldızında da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Yeşil oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.

hareketli kulübü , bombaları patlatmaya devam ediyor. Max Kruse ve Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu 'de de mutlu sona ulaştı. Arap ekibi Al İttihat'ın yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

O DA AÇIKLANACAK
Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan ve senelik 3.8 milyon euro kazanan Yeşin futbolcunun F.Bahçe'de ise daha düşük bir maaş alacağı kaydedildi. Arap ekibinin; bu sezonki planlamasında yer vermediği Rodrigues'in yıllık ücretinin bir kısmını ödeyeceği de iddia edildi. F.Bahçe'nin Emre ve Kruse'den sonra birkaç gün içinde Rodrigues'i de resmi hesaplarından duyurması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE 10 GOLÜ VAR
'de formasıyla 1.5 sezon sahne alan Garry Rodrigues, 49 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 11 de asist yaptı.

  1. 3.7.2019
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