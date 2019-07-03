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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ye ’dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Zanka’dan kötü haber

Uzun süre 'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden olan 'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon 'den düşen Huddersfield'de oynayan 29 yaşındaki stoperin İskoç ekibi Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Uzun süre 'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden olan 'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon 'den düşen Huddersfield'de oynayan 29 yaşındaki stoperin İskoç ekibi Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Danimarkalı oyuncunun Celtic'le 2 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.

  1. 3.7.2019
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