Fenerbahçe'ye Zanka’dan kötü haber
Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden olan Zanka'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Huddersfield'de oynayan 29 yaşındaki stoperin İskoç ekibi Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden olan Zanka'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Huddersfield'de oynayan 29 yaşındaki stoperin İskoç ekibi Celtic ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Danimarkalı oyuncunun Celtic'le 2 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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