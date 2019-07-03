Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa

31 yaşındaki Mahmut için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, uygun bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Yönetim, Mahmut transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Benfica'nın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Fejsa'ya imza attırmayı hedefliyor.