Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa
Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra orta alana takviye yapacak olan Fenerbahçe, iki isim üzerinde duruyor. Luiz Gustavo'dan maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir ve Fejsa ile görüşüyor.
31 yaşındaki Mahmut için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, uygun bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Yönetim, Mahmut transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Benfica'nın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Fejsa'ya imza attırmayı hedefliyor.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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