Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa

'ye ya Mahmut ya Fejsa

Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa

ile yolların ayrılmasından sonra orta alana takviye yapacak olan , iki isim üzerinde duruyor. Luiz Gustavo'dan maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertliler, Mahmut Tekdemir ve Fejsa ile görüşüyor.

31 yaşındaki Mahmut için temaslarını sürdüren , uygun bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Yönetim, Mahmut transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda 'nın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Fejsa'ya imza attırmayı hedefliyor.

  1. 3.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye ya Mahmut ya Fejsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN