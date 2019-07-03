Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ayak bastı

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Max Kruse dün İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki forvet oyuncusunu taşıyan uçak saat 15.00 sıralarında yeni havaalanına iniş yaptı. Usta golcüyü sportif direktör Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki karşıladı. Havaalanının çıkışta arka kapıda kendisini bekleyen araca binen Kruse uzun yolculuğuna rağmen oldukça zinde bir görüntü sergilerken mutluluğu yüzünden okunuyordu.



'ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR'

Kruse'un ilk durağı Ülker Stadı oldu. Yeni yuvasını ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezen tecrübeli krampon, kulübün tarihi hakkında bilgi aldı. Fenerbahçe formasını giyerek poz veren Kruse, ardından 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Sonrasında da İstanbul'u dolaştı. Kruse'un gezip gördüğü yerlerden memnun kaldığı ve çevresine "Çok güzel bir şehir" dediği bildirildi. Bu arada siteden oyuncunun çay içerken çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Kruse birkaç gün içinde Topuk Yaylası kampına katılacak.



BAKİ: KÖYLERE YARDIM EDİYOR

Max Kruse ile ilgili ilk açıklama Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den geldi. Baki, "Max Kruse çok iyi bir transfer ayrıca dünya iyisi bir insan. Söylemekten gurur duyuyorum. Afrika'da köylere yardım yapıyor. Saha dışında da karakteri çok güçlü biri. Çok iyi bir oyuncumuz oldu" dedi.