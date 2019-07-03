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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'nin Kolarov inadı!

Fenerbahçe'nin Kolarov inadı!

Sarı-lacivertliler, daha önce büyük ölçüde anlaşma sağlanmasına rağmen askıyan aldığı transferinde beklemeye geçti. Roma'nın bonservis bedeli istemesinin ardından görüşmeleri durduran , bu transferde acele etmeyecek.

Teknik direktör 'nın ısrarcı olduğu 33 yaşındaki sol beki ikna eden sarı-lacivertliler, düşük bir bedelle transferi bitirmeye çalışacak.

  1. 3.7.2019
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