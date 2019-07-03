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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'nin ilgilendiği ismi İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi İtalyanlar duyurdu

Sportif direktör Comolli'nin çalışmalarını yürüttüğü için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. basınında sarı-lacivertlilerin ile ilgilendiği ileri sürüldü. İki sezondur forması giyen 27 yaşındaki önlibero, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sportif direktör Comolli'nin çalışmalarını yürüttüğü için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. basınında sarı-lacivertlilerin ile ilgilendiği ileri sürüldü. İki sezondur forması giyen 27 yaşındaki önlibero, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

  1. 3.7.2019
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