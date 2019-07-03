Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi İtalyanlar duyurdu

Sportif direktör Comolli'nin transfer çalışmalarını yürüttüğü Fenerbahçe için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İtalyan basınında sarı-lacivertlilerin Bryan Dabo ile ilgilendiği ileri sürüldü. İki sezondur Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki önlibero, İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.