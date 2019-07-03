Fenerbahçe’den 3 Temmuz mesajı

Fenerbahçe, 2010- 2011 sezonunun ardından başlatılan şike soruşturmasıyla ilgili dün gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından paylaşılan mesajda "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza kadar #YaşaFenerbahçe" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda bir de videoya yer verilirken, "Bu günden tam 8 yıl önce Çubuklu, kapkara bir güne uyandı. 3 Temmuz kumpasında Fener'in ışığı, milyonların uyanışı ve bir ülkenin ayağa kalkışı oldu. Sonsuza kadar yaşa Fenerbahçe" ifadeleri kullanıldı.