Fenerbahçe Jailson ve Zajc listeye koydu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Jailson ve Zajc listeye koydu

Fenerbahçe ve listeye koydu

Fenerbahçe Jailson ve Zajc listeye koydu

Birçok kulübün listesinde olan Eljif Elmas'tan sonra iki futbolcunun da satışı için onay çıktı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe Yönetimi, ile Miha için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Birçok kulübün listesinde olan Eljif Elmas'tan sonra iki futbolcunun da satışı için onay çıktı. İstenen bedellerin verilmesi halinde iki futbolcunun da satılacağı belirtildi.

? olarak kutlanan 'da formaları da satışa çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarların sabırsızlıkla beklediği formalar, Fenerium mağazalarında futbolseverlerle buluşacak. Mağazalarda formaların dışında kadın ve çocuklar için de birçok yeni sezon ürünü yer alacak.

35.5 MİLYON TL KASADA OLACAK
Geçtiğimiz sezon AVIS ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında yer alan opsiyon maddesi kullanan Fenerbahçe, önemli bir gelir sağlayacak. Samandıra'da önceki günkü sezonun ilk idmanına AVIS yazılı antrenman formalarıyla çıkan sarı-lacivertlilerin kasasına bu anlaşmadan 35 milyon 500 bin TL girecek.

BÜYÜK GÜN 19 TEMMUZ
Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da yeni sezon formaları da satışa çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarların sabırsızlıkla beklediği formalar, Fenerium mağazalarında futbolseverlerle buluşacak. Mağazalarda formaların dışında kadın ve çocuklar için de birçok yeni sezon ürünü yer alacak.

  1. 3.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Jailson ve Zajc listeye koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN