Emre Fenerbahçe'ye geri döndü

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Emre Belözoğlu, dün resmi imzayı attı. Sarı-lacivertli formayla 3. dönemi resmen başlayan tecrübeli futbolcu, 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Formayı üstüne geçiren 39 yaşındaki futbolcu, Ülker Stadı'nda poz verirken, tam bin 495 gün sonra yuvasına döndü. Sportif direktör Comolli'nin yer aldığı törende imzayı atan yıldız oyuncu, daha sonra ise şu açıklamaları yaptı: "Birçok kez dile getirmiş olduğum gibi hayatımda ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutku futbol. Fenerbahçe'nin de gönlümdeki yerinin her zaman ayrı olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Zira Fenerbahçe, güzel günlerimin de geçtiği, sıkıntılı zamanlar da yaşadığım bir yuva oldu benim için. Dört yıllık bir ayrılık olmuştu. Ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Şimdi beni seven, uğruna neferi olacağım yuvamda taraftarlarımızla yeniden bir araya gelme vakti."



6 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe formasını iki farklı dönemde 6.5 sezon giyen Emre Belözoğlu, 6 kez kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferi yaşayan 39 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 201 resmi maçta 29 gol, 24 asistlik performans sergiledi.