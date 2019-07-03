Emre Fenerbahçe'ye geri döndü - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Emre Fenerbahçe'ye geri döndü

Emre 'ye geri döndü

Emre Fenerbahçe'ye geri döndü

Emre’nin ’deki 3. dönemi resmen başladı. 39 yaşındaki oyuncu, 1 yıllık sözleşmeye imza attı, “Uğruna neferi olacağım yuvamdayım” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından 'ye döneceği konuşulan , dün resmi imzayı attı. Sarı-lacivertli formayla 3. dönemi resmen başlayan tecrübeli futbolcu, 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Formayı üstüne geçiren 39 yaşındaki futbolcu, Ülker Stadı'nda poz verirken, tam bin 495 gün sonra yuvasına döndü. Sportif direktör Comolli'nin yer aldığı törende imzayı atan yıldız oyuncu, daha sonra ise şu açıklamaları yaptı: "Birçok kez dile getirmiş olduğum gibi hayatımda ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutku futbol. Fenerbahçe'nin de gönlümdeki yerinin her zaman ayrı olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Zira Fenerbahçe, güzel günlerimin de geçtiği, sıkıntılı zamanlar da yaşadığım bir yuva oldu benim için. Dört yıllık bir ayrılık olmuştu. Ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Şimdi beni seven, uğruna neferi olacağım yuvamda taraftarlarımızla yeniden bir araya gelme vakti."

6 KUPA KAZANDI
Fenerbahçe formasını iki farklı dönemde 6.5 sezon giyen Emre Belözoğlu, 6 kez kupa sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, 2 lig, 2 , 2 de zaferi yaşayan 39 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 201 resmi maçta 29 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

  1. 3.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Fenerbahçe'ye geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN