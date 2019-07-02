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02 Temmuz 2019, Salı
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Kolarov'da karar zamanı

Kolarov'da karar zamanı

'un transferi bu hafta netleşecek... Roma, sol beke Spinazzola’yı aldı, umutlandı. Sırp yıldız bu hafta kararını verecek.

La Gazzetta dello Sport, Roma'nın sol beke 29.5 milyon euro'ya Leonardo Spinazzola'yı almasına rağmen Kolarov'u kadrosunda tutmak istediğini yazdı. 'den ciddi bir teklif alan 33 yaşındaki Sırp futbolcunun geleceği hakkındaki kesin kararını birkaç gün içinde vereceği bildirildi. Kolarov için hala ümidini koruyan Fenerbahçe bu olmazsa alternatif isimlere yönelecek. ile sözleşmesi biten Nacho Monreal ilk sırada. 33 yaşındaki İspanyol sol bek, İspanya 'nda 22 kez yer alıp, 1 gol kaydetti.

  1. 2.7.2019
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