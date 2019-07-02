Kolarov'da karar zamanı
Aleksandar Kolarov'un transferi bu hafta netleşecek... Roma, sol beke Spinazzola’yı aldı, Fenerbahçe umutlandı. Sırp yıldız bu hafta kararını verecek.
La Gazzetta dello Sport, Roma'nın sol beke 29.5 milyon euro'ya Leonardo Spinazzola'yı almasına rağmen Kolarov'u kadrosunda tutmak istediğini yazdı. Fenerbahçe'den ciddi bir teklif alan 33 yaşındaki Sırp futbolcunun geleceği hakkındaki kesin kararını birkaç gün içinde vereceği bildirildi. Kolarov için hala ümidini koruyan Fenerbahçe bu transfer olmazsa alternatif isimlere yönelecek. Arsenal ile sözleşmesi biten Nacho Monreal ilk sırada. 33 yaşındaki İspanyol sol bek, İspanya Milli Takımı'nda 22 kez yer alıp, 1 gol kaydetti.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kolarov'da karar zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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