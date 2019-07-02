Kolarov'da karar zamanı

La Gazzetta dello Sport, Roma'nın sol beke 29.5 milyon euro'ya Leonardo Spinazzola'yı almasına rağmen Kolarov'u kadrosunda tutmak istediğini yazdı. Fenerbahçe'den ciddi bir teklif alan 33 yaşındaki Sırp futbolcunun geleceği hakkındaki kesin kararını birkaç gün içinde vereceği bildirildi. Kolarov için hala ümidini koruyan Fenerbahçe bu transfer olmazsa alternatif isimlere yönelecek. Arsenal ile sözleşmesi biten Nacho Monreal ilk sırada. 33 yaşındaki İspanyol sol bek, İspanya Milli Takımı'nda 22 kez yer alıp, 1 gol kaydetti.