Kjaer vedalaştı

Savunmaya transferi düşünülen Simon Kjaer, Sevilla'da takım arkadaşları ile vedalaştı. Yeni teknik direktör Lopetegui'nin planlarına uymadığı için kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck'in taliplilerle görüşmelere başladığı belirtildi.

'MUTLU YILLAR MIHA'

Geçtiğimiz sezonun devre arasından Empoli'den transfer edilen Miha Zajc için dün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları vardı. Sarı-lacivertliler, 25 yaşına giren Slovenyalı yıldızı tebrik ederek, "Mutlu yıllar Miha!" ifadelerini kullandı.