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02 Temmuz 2019, Salı
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vedalaştı

Kjaer vedalaştı

Savunmaya transferi düşünülen Simon , Sevilla'da takım arkadaşları ile vedalaştı. Yeni Lopetegui'nin planlarına uymadığı için kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin menajeri 'in taliplilerle görüşmelere başladığı belirtildi.

Savunmaya transferi düşünülen Simon , Sevilla'da takım arkadaşları ile vedalaştı. Yeni Lopetegui'nin planlarına uymadığı için kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin menajeri 'in taliplilerle görüşmelere başladığı belirtildi.

'MUTLU YILLAR MIHA'
Geçtiğimiz sezonun devre arasından Empoli'den edilen Miha Zajc için dün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları vardı. Sarı-lacivertliler, 25 yaşına giren Slovenyalı yıldızı tebrik ederek, "Mutlu yıllar Miha!" ifadelerini kullandı.

  1. 2.7.2019
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