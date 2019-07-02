Kjaer vedalaştı
Savunmaya transferi düşünülen Simon Kjaer, Sevilla'da takım arkadaşları ile vedalaştı. Yeni teknik direktör Lopetegui'nin planlarına uymadığı için kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck'in taliplilerle görüşmelere başladığı belirtildi.
Savunmaya transferi düşünülen Simon Kjaer, Sevilla'da takım arkadaşları ile vedalaştı. Yeni teknik direktör Lopetegui'nin planlarına uymadığı için kadroda düşünülmeyen Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck'in taliplilerle görüşmelere başladığı belirtildi.
'MUTLU YILLAR MIHA'
Geçtiğimiz sezonun devre arasından Empoli'den transfer edilen Miha Zajc için dün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları vardı. Sarı-lacivertliler, 25 yaşına giren Slovenyalı yıldızı tebrik ederek, "Mutlu yıllar Miha!" ifadelerini kullandı.
- 2.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kjaer vedalaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.