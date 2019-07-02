Gustavo idmana çıktı

Ön libero için teklif götürülen Luiz Gustavo, Marsilya ile idmana çıktı. 31 yaşındaki sambacı için Footmercato, "Marsilya, F.Bahçe'den 9 milyon euro istiyor" dedi. Son bilgiler; Fransız ekibinin istediği rakamın fazla geldiği ve Gustavo transferinin şimdilik askıya alın dığı yönünde...