Gustavo idmana çıktı
Ön libero için teklif götürülen Luiz Gustavo, Marsilya ile idmana çıktı. 31 yaşındaki sambacı için Footmercato, "Marsilya, F.Bahçe'den 9 milyon euro istiyor" dedi. Son bilgiler; Fransız ekibinin istediği rakamın fazla geldiği ve Gustavo transferinin şimdilik askıya alın dığı yönünde...
Ön libero için teklif götürülen Luiz Gustavo, Marsilya ile idmana çıktı. 31 yaşındaki sambacı için Footmercato, "Marsilya, F.Bahçe'den 9 milyon euro istiyor" dedi. Son bilgiler; Fransız ekibinin istediği rakamın fazla geldiği ve Gustavo transferinin şimdilik askıya alın dığı yönünde...
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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