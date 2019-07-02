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02 Temmuz 2019, Salı
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Gustavo idmana çıktı

Gustavo idmana çıktı

Ön libero için teklif götürülen , ile idmana çıktı. 31 yaşındaki sambacı için , "Marsilya, F.Bahçe'den 9 milyon euro istiyor" dedi. Son bilgiler; Fransız ekibinin istediği rakamın fazla geldiği ve Gustavo transferinin şimdilik askıya alın dığı yönünde...

Ön libero için teklif götürülen , ile idmana çıktı. 31 yaşındaki sambacı için , "Marsilya, F.Bahçe'den 9 milyon euro istiyor" dedi. Son bilgiler; Fransız ekibinin istediği rakamın fazla geldiği ve Gustavo transferinin şimdilik askıya alın dığı yönünde...

  1. 2.7.2019
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