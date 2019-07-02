Fenerbahçe'ye Diego Perrotti iddiası!

Valbuena'nın yerine sol kanada oyuncu arayan sarı-lacivertliler için Garry Rodrigues dışında İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Calciomercato, Roma'da forma giyen Diego Perotti'yi F.Bahçe'nin istediğini yazdı. 30 yaşındaki Tangocu, bu sezon 5 gol attı.