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02 Temmuz 2019, Salı
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'ye Diego Perrotti iddiası!

Fenerbahçe'ye Diego Perrotti iddiası!

Valbuena'nın yerine sol oyuncu arayan sarı-lacivertliler için dışında 'dan yeni bir iddia geldi. Calciomercato, Roma'da forma giyen 'yi F.Bahçe'nin istediğini yazdı. 30 yaşındaki Tangocu, bu sezon 5 gol attı.

Valbuena'nın yerine sol oyuncu arayan sarı-lacivertliler için dışında 'dan yeni bir iddia geldi. Calciomercato, Roma'da forma giyen 'yi F.Bahçe'nin istediğini yazdı. 30 yaşındaki Tangocu, bu sezon 5 gol attı.

  1. 2.7.2019
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