Fenerbahçe'ye Diego Perrotti iddiası!
Valbuena'nın yerine sol kanada oyuncu arayan sarı-lacivertliler için Garry Rodrigues dışında İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Calciomercato, Roma'da forma giyen Diego Perotti'yi F.Bahçe'nin istediğini yazdı. 30 yaşındaki Tangocu, bu sezon 5 gol attı.
Valbuena'nın yerine sol kanada oyuncu arayan sarı-lacivertliler için Garry Rodrigues dışında İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Calciomercato, Roma'da forma giyen Diego Perotti'yi F.Bahçe'nin istediğini yazdı. 30 yaşındaki Tangocu, bu sezon 5 gol attı.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'ye Diego Perrotti iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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