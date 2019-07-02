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02 Temmuz 2019, Salı
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'nin yeni transferi bugün 'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse bugün İstanbul'da!

Sarı-lacivertlilerin yeni 10 numarası, bugün ’a geliyor. Sağlık kontrolünden geçecek 31 yaşındaki Alman futbolcu, yıllığı 2.5 milyon euro’dan 3 senelik sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği 'de dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Alman futbolcunun, bugün 'a geleceği bildirildi. Kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan 31 yaşındaki Alman futbolcunun, bugün İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. , ile sözleşmesi biten ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TAKIMA KATILACAK
Max Kruse, bugün kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan mukaveleyi imzaladıktan sonra takımın, dün başlayan takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Teknik direktör 'ın hemen takıma monte etmeyi ve oyun planını onun üzerine kurmayı planladığı 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 1.5 milyon euro imza parası alacak. Sarı- lacivertli kulüp, Kruse ile senelik 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

ERNST: PİŞMAN OLMAZ
'ın eski yıldızı Fabian Ernst, Fenerbahçe'ye olan vatandaşı Max Kruse'yi değerlendirdi. Kruse'nin Fenerbahçe'ye gittiği için asla pişman olmayacağını vurgulayan Ernst, "'de iyi başlangıç yapmak önemli. Eğer Türkiye'de iyi başlangıç yapamaz ve çalışmazsanız, her şey sizin için zor olacak. İstanbul sizi öldürebilir. Ama Kruse kesinlikle Fenerbahçe'ye transfer olduğuna pişman olmayacak" dedi.
Kanarya'nın 31 yaşındaki yeni transferi Kruse, geçen sezon Bundesliga'da iyi bir dönem geçirdi. Werder Bremen formasıyla ligde çıktığı 32 maçın tamamında ilk 11 oynayan Kruse, 11 gol attı ve çok sayıda gole de paslarıyla katkı yaptı. Alman temsilcisiyle son 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Kruse, 32 golle mücadele etti. Genel olarak santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Kruse, 14 kez forma giydiği 'yla da 4 gol kaydetti.

  1. 2.7.2019
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