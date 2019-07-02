Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse bugün İstanbul'da!

Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği Max Kruse'de dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Alman futbolcunun, bugün İstanbul'a geleceği bildirildi. Kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan 31 yaşındaki Alman futbolcunun, bugün İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Fenerbahçe, Werder Bremen ile sözleşmesi biten 10 numara ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



TAKIMA KATILACAK

Max Kruse, bugün kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan mukaveleyi imzaladıktan sonra takımın, dün başlayan takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hemen takıma monte etmeyi ve oyun planını onun üzerine kurmayı planladığı 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 1.5 milyon euro imza parası alacak. Sarı- lacivertli kulüp, Kruse ile senelik 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.



ERNST: PİŞMAN OLMAZ

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabian Ernst, Fenerbahçe'ye transfer olan vatandaşı Max Kruse'yi değerlendirdi. Kruse'nin Fenerbahçe'ye gittiği için asla pişman olmayacağını vurgulayan Ernst, "Türkiye'de iyi başlangıç yapmak önemli. Eğer Türkiye'de iyi başlangıç yapamaz ve çalışmazsanız, her şey sizin için zor olacak. İstanbul sizi öldürebilir. Ama Kruse kesinlikle Fenerbahçe'ye transfer olduğuna pişman olmayacak" dedi.

Kanarya'nın 31 yaşındaki yeni transferi Kruse, geçen sezon Bundesliga'da iyi bir dönem geçirdi. Werder Bremen formasıyla ligde çıktığı 32 maçın tamamında ilk 11 oynayan Kruse, 11 gol attı ve çok sayıda gole de paslarıyla katkı yaptı. Alman temsilcisiyle son 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Kruse, 32 golle mücadele etti. Genel olarak santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Kruse, 14 kez forma giydiği Almanya Milli Takımı'yla da 4 gol kaydetti.