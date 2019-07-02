Fenerbahçe'de Muriç zirvesi!

Sportif direktör Damien Comolli, Beşiktaş'taki bir otelde Karadeniz ekibinin sportif direktörü Yılmaz Bal ile bir araya geldi. İkili yaklaşık üçdört saat pazarlık yaptı. Görüşme sırasında Yılmaz Bal'ın sık sık telefonla konuşup, bilgi vermesi dikkat çekti. Galatasaray'ın da devrede olduğu transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.



FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Fenerbahçe'nin daha önce Muriç için 2.5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif ettiği ileri sürülmüştü. Comolli'nin dün bu teklifi biraz daha yükselttiği belirtiliyor. Muriç, gönlünün Galatasaray'da olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı takımın da gelişmeleri takip ettiği ve Çaykur Rizespor'a yeni bir teklif sunabileceği bildirildi. Ancak dünkü görüşmeyle transferde Fenerbahçe'nin bir adım öne geçtiği dile getiriliyor.



Vedat Muriç, Çaykur Rizespor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta 17 gol attı. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca 8 tane de asist gerçekleştirdi. Başarılı futbolcunun, 16 kez yer aldığı Kosova Milli Takımı'nda da 4 golü bulunuyor.



MURİÇ: BENİM TERCİHİM DE ÖNEMLİ

Vedat Muriç, gelişmeleri TV'den takip ettiğini belirterek, "Bana henüz bir bilgi verilmedi. Fenerbahçe de Galatasaray da beni istiyor. Ben daha önce tercihimi belirtmiştim. Benim vereceğim karar da transferde çok önemli" diye konuştu.



KARTAL: TAKAS OYUNCULARI KONUŞULDU

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Comolli-Bal görüşmesiyle ilgili, "Fenerbahçe ile hangi oyuncular (para+takasta) gelebilir onu görüşüyordur. Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro önerdiği doğru. Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif yok. Muriç'in Galatasaray'ı istemesi normal. Çünkü Avrupa'da oynayacak. Ancak onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse onu uygulayacağız" dedi.