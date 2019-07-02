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02 Temmuz 2019, Salı
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'de Muriç zirvesi!

Fenerbahçe'de Muriç zirvesi!

Transferde atağa kalkan , için dün ile masaya oturdu. Comolli, ekibinin sportif direktörü ile ’da bir araya geldi. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Sportif direktör Damien Comolli, 'taki bir otelde ekibinin sportif direktörü ile bir araya geldi. İkili yaklaşık üçdört saat pazarlık yaptı. Görüşme sırasında Yılmaz Bal'ın sık sık telefonla konuşup, bilgi vermesi dikkat çekti. 'ın da devrede olduğu transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
'nin daha önce Muriç için 2.5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif ettiği ileri sürülmüştü. Comolli'nin dün bu teklifi biraz daha yükselttiği belirtiliyor. Muriç, gönlünün Galatasaray'da olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı takımın da gelişmeleri takip ettiği ve 'a yeni bir teklif sunabileceği bildirildi. Ancak dünkü görüşmeyle transferde Fenerbahçe'nin bir adım öne geçtiği dile getiriliyor.

, Çaykur Rizespor formasıyla geçtiğimiz sezon 'de 34 maçta 17 gol attı. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca 8 tane de asist gerçekleştirdi. Başarılı futbolcunun, 16 kez yer aldığı Kosova 'nda da 4 golü bulunuyor.

MURİÇ: BENİM TERCİHİM DE ÖNEMLİ
Vedat Muriç, gelişmeleri TV'den takip ettiğini belirterek, "Bana henüz bir bilgi verilmedi. Fenerbahçe de Galatasaray da beni istiyor. Ben daha önce tercihimi belirtmiştim. Benim vereceğim karar da transferde çok önemli" diye konuştu.

KARTAL: TAKAS OYUNCULARI KONUŞULDU
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , Comolli-Bal görüşmesiyle ilgili, "Fenerbahçe ile hangi oyuncular (para+takasta) gelebilir onu görüşüyordur. Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro önerdiği doğru. Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif yok. Muriç'in Galatasaray'ı istemesi normal. Çünkü Avrupa'da oynayacak. Ancak onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse onu uygulayacağız" dedi.

  1. 2.7.2019
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