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02 Temmuz 2019, Salı
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'de ibre yeniden Fejsa'da

Fenerbahçe'de ibre yeniden Fejsa'da

için Marsilya ile görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen 'de ön libero için ibre yeniden 'ya döndü. 33 yaşındaki Sırp oyuncu ile daha önce söz kesen yönetimin, bu transferi bu hafta açıklayabileceği gelen haberler arasında...

Luiz Gustavo için Marsilya ile görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen 'de ön libero için ibre yeniden 'ya döndü. 33 yaşındaki Sırp oyuncu ile daha önce söz kesen yönetimin, bu transferi bu hafta açıklayabileceği gelen haberler arasında...

  1. 2.7.2019
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