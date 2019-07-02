Fenerbahçe'de ibre yeniden Fejsa'da

Luiz Gustavo için Marsilya ile görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe'de ön libero için ibre yeniden Ljubomir Fejsa'ya döndü. 33 yaşındaki Sırp oyuncu ile daha önce söz kesen yönetimin, bu transferi bu hafta açıklayabileceği gelen haberler arasında...