Fenerbahçe'de ibre yeniden Fejsa'da
Luiz Gustavo için Marsilya ile görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe'de ön libero için ibre yeniden Ljubomir Fejsa'ya döndü. 33 yaşındaki Sırp oyuncu ile daha önce söz kesen yönetimin, bu transferi bu hafta açıklayabileceği gelen haberler arasında...
Luiz Gustavo için Marsilya ile görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe'de ön libero için ibre yeniden Ljubomir Fejsa'ya döndü. 33 yaşındaki Sırp oyuncu ile daha önce söz kesen yönetimin, bu transferi bu hafta açıklayabileceği gelen haberler arasında...
- 2.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'de ibre yeniden Fejsa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.