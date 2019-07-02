Fenerbahçe'de Eljif Elmas'a Napoli’den 15 milyon euro

Oyuncu transfere sıcak bakıyor ama Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmak zorunda" dedi. Ancak resmi bir gelişme yok. A. Madrid, Sevilla, İnter ve Tottenham'ın da Eljif'e ilgisi var.



NBA'YE 2 BİLET

Fenerbahçe Beko ile kontratı sona eren İtalyan oyuncu Nicola Melli, New Orleans Pelicans'la 2 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertli takımın Sırp guardı Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile el sıkıştı. İki isim de gelecek sezon NBA'de olacak.