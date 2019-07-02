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02 Temmuz 2019, Salı
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'de Eljif Elmas'a ’den 15 milyon euro

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'a Napoli’den 15 milyon euro

Eljif Elmas'ın durumu hala belirsiz. İtalyan gazeteci Giovanni Scotto dün sosyal medya hesabından, ", Eljif için 15 milyon euro ödemeye hazır. Son günlerde oyuncunun babası ve menajeriyle görüşmeler yapıldı.

Oyuncu transfere sıcak bakıyor ama ile anlaşma sağlanmak zorunda" dedi. Ancak resmi bir gelişme yok. A. Madrid, Sevilla, İnter ve Tottenham'ın da Eljif'e ilgisi var.

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Fenerbahçe Beko ile kontratı sona eren İtalyan oyuncu Nicola Melli, 'la 2 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertli takımın Sırp guardı Marko Guduric de ile el sıkıştı. İki isim de gelecek sezon 'de olacak.

  1. 2.7.2019
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