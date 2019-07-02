Fenerbahçe'de Eljif Elmas'a Napoli’den 15 milyon euro
Eljif Elmas'ın durumu hala belirsiz. İtalyan gazeteci Giovanni Scotto dün sosyal medya hesabından, "Napoli, Eljif için 15 milyon euro ödemeye hazır. Son günlerde oyuncunun babası ve menajeriyle görüşmeler yapıldı.
Oyuncu transfere sıcak bakıyor ama Fenerbahçe ile anlaşma sağlanmak zorunda" dedi. Ancak resmi bir gelişme yok. A. Madrid, Sevilla, İnter ve Tottenham'ın da Eljif'e ilgisi var.
NBA'YE 2 BİLET
Fenerbahçe Beko ile kontratı sona eren İtalyan oyuncu Nicola Melli, New Orleans Pelicans'la 2 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertli takımın Sırp guardı Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile el sıkıştı. İki isim de gelecek sezon NBA'de olacak.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'a Napoli’den 15 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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