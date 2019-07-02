Allahyar'dan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza!
Sarı-lacivertliler, 3. transferini de yaptı. İran’ın Esteghlal takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli forvet 5 yıllığına renklere bağlandı.
Fenerbahçe daha önce anlaşmaya vardığı İran'ın Esteghlal takımından Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu; Murat Sağlam ve Max Kruse ile birlikte sarı-lacivertli takımın bu sezonki 3. transferi oldu. (Emre Belözoğlu da bugün açıklanacak) Forvette görev yapan Allahyar'ı The Guardian, "Gelecek vadeden 60 futbolcu" arasında göstermiş ve "Asya'nın en yeteneklisi" övgüsünde bulunmuştu. Geçtiğimiz cumartesi 18 yaşını dolduran Sayyadmanesh, İran 1. Ligi'nde bu sezon 15 maçta 2 gol, 2 asist üretti. İran A Milli Takımı'yla çıktığı ilk karşılaşmada da gol atmıştı. Sert ve isabetli şutları ile dikkat çeken Allahyar'ın Ersun Yanal'ın ileri uçta sürpriz silahı olması bekleniyor.
TERİMİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIM
Allahyar imza sonrası FBTV'ye konuştu: "Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlıyım. Umarım bu takıma layık olurum. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın."
FENERBAHÇE'YE HOŞ GELDİN
Resmi siteden, "F.Bahçe, santrafor Allahyar Sayyadmanesh'i 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya hoş geldin diyor; sarı-lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklaması yapıldı.
- 2.7.2019
- Fenerbahçe'den çifte bomba! Gustavo ile birlikte o da gelecek
- Ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe armalı pozunu verdi! Son dakika haberleri
- Galatasaraylı yıldızın bileti kesildi!
- İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi
Allahyar'dan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.