Allahyar'dan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Allahyar'dan 'ye 5 yıllık imza!

Allahyar'dan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza!

Sarı-lacivertliler, 3. transferini de yaptı. ’ın Esteghlal takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli forvet 5 yıllığına renklere bağlandı.

daha önce anlaşmaya vardığı 'ın Esteghlal takımından ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu; Murat Sağlam ve Max Kruse ile birlikte sarı-lacivertli takımın bu sezonki 3. transferi oldu. (Emre Belözoğlu da bugün açıklanacak) Forvette görev yapan Allahyar'ı , "Gelecek vadeden 60 futbolcu" arasında göstermiş ve "Asya'nın en yeteneklisi" övgüsünde bulunmuştu. Geçtiğimiz cumartesi 18 yaşını dolduran Sayyadmanesh, İran 1. Ligi'nde bu sezon 15 maçta 2 gol, 2 asist üretti. İran A 'yla çıktığı ilk karşılaşmada da gol atmıştı. Sert ve isabetli şutları ile dikkat çeken Allahyar'ın 'ın ileri uçta sürpriz silahı olması bekleniyor.

TERİMİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIM
Allahyar imza sonrası FBTV'ye konuştu: "Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlıyım. Umarım bu takıma layık olurum. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın."

FENERBAHÇE'YE HOŞ GELDİN
Resmi siteden, "F.Bahçe, santrafor Allahyar Sayyadmanesh'i 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya hoş geldin diyor; sarı-lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklaması yapıldı.

  1. 2.7.2019
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