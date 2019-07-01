Max Kruse en iyi 11’de
Alman Sky Sport, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Türkiye'de forma giyen Alman pasaportlu oyunculardan kurulu 'en iyi 11' yaptı. Kruse'nin de yer aldığı takım şöyle: Karius - Serdar Taşçı, Mustafa Doğan, Beck - Ernst, Hilbert - Gaudino, Kruse, Podolski - Kuntz ve Mario Gomez.
Alman Sky Sport, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Türkiye'de forma giyen Alman pasaportlu oyunculardan kurulu 'en iyi 11' yaptı. Kruse'nin de yer aldığı takım şöyle: Karius - Serdar Taşçı, Mustafa Doğan, Beck - Ernst, Hilbert - Gaudino, Kruse, Podolski - Kuntz ve Mario Gomez.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Max Kruse en iyi 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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