Max Kruse en iyi 11’de

Alman Sky Sport, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Türkiye'de forma giyen Alman pasaportlu oyunculardan kurulu 'en iyi 11' yaptı. Kruse'nin de yer aldığı takım şöyle: Karius - Serdar Taşçı, Mustafa Doğan, Beck - Ernst, Hilbert - Gaudino, Kruse, Podolski - Kuntz ve Mario Gomez.