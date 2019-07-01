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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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en iyi 11’de

Max Kruse en iyi 11’de

, 'nin 'ye transferi sonrası 'de forma giyen Alman pasaportlu oyunculardan kurulu 'en iyi 11' yaptı. Kruse'nin de yer aldığı takım şöyle: Karius - , , Beck - Ernst, Hilbert - Gaudino, Kruse, Podolski - Kuntz ve .

Alman Sky Sport, 'nin 'ye transferi sonrası 'de forma giyen Alman pasaportlu oyunculardan kurulu 'en iyi 11' yaptı. Kruse'nin de yer aldığı takım şöyle: Karius - , , Beck - Ernst, Hilbert - Gaudino, Kruse, Podolski - Kuntz ve .

  1. 1.7.2019
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