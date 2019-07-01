Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu'ya talip çıktı
Geçtiğimiz sezona F.Bahçe'nin başında başlayan Phillip Cocu, 10. hafta sonunda gönderilmişti. Daha sonra takım çalıştırmayan Hollandalı hoca için yeni bir iddia ortaya atıldı.
48 yaşındaki teknik adamın, Lampard'ın Chelsea'ye imza atması halinde Championship takımlarından Derby County'nin başına geçeceği belirtildi.
STOCH'UN YENİ ADRESİ
Uzun süre F.Bahçe forması giyen Stoch'un yeni adresi belli oldu. İki sezondur Slavia Prag forması giyen Slovak futbolcu, Paok ile anlaştı. Yunan ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu'ya talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.