Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu'ya talip çıktı

48 yaşındaki teknik adamın, Lampard'ın Chelsea'ye imza atması halinde Championship takımlarından Derby County'nin başına geçeceği belirtildi.



STOCH'UN YENİ ADRESİ

Uzun süre F.Bahçe forması giyen Stoch'un yeni adresi belli oldu. İki sezondur Slavia Prag forması giyen Slovak futbolcu, Paok ile anlaştı. Yunan ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.