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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu'ya talip çıktı

Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu'ya talip çıktı

Geçtiğimiz sezona F.Bahçe'nin başında başlayan Phillip Cocu, 10. hafta sonunda gönderilmişti. Daha sonra takım çalıştırmayan Hollandalı hoca için yeni bir iddia ortaya atıldı.

48 yaşındaki teknik adamın, Lampard'ın 'ye imza atması halinde Championship takımlarından Derby County'nin başına geçeceği belirtildi.

STOCH'UN YENİ ADRESİ
Uzun süre F.Bahçe forması giyen Stoch'un yeni adresi belli oldu. İki sezondur Slavia Prag forması giyen Slovak futbolcu, Paok ile anlaştı. Yunan ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

  1. 1.7.2019
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