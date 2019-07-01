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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de Muriç’te kritik gün

Fenerbahçe'de Muriç’te kritik gün

Vedat Muriç'in transferi bu hafta netleşecek. Başkan , bugün Başkanı Hasan ile görüşerek 'nin yeni teklifini iletecek.

'ın da talip olduğu golcü oyuncu için son kararı ekibi verecek. Geçen sezon ligde 17 gol atan 25 yaşındaki Muriç'in iki kulüpten birisine olması bekleniyor.

  1. 1.7.2019
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