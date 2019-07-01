Fenerbahçe'de Muriç’te kritik gün
Vedat Muriç'in transferi bu hafta netleşecek. Başkan Ali Koç, bugün Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile görüşerek Fenerbahçe'nin yeni teklifini iletecek.
Galatasaray'ın da talip olduğu golcü oyuncu için son kararı Karadeniz ekibi verecek. Geçen sezon ligde 17 gol atan 25 yaşındaki Muriç'in iki kulüpten birisine transfer olması bekleniyor.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'de Muriç’te kritik gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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