Fenerbahçe start alıyor

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde saat 19.00'da ilk idmanını yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal da takımın başında hazır bulunacak. Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitirerek taraftarını üzen Kanarya, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek. Yarın ve çarşamba günü sağlık testlerinden geçecek olan futbolcular, çarşamba günü kamp çalışmaları için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.



ÖNCE TOPUK, SONRA AVUSTURYA

Düzce'de 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, daha sonra İstanbul'a dönecek. 21-25 Temmuz'da ise rota Avusturya olacak. Burada iki hazırlık maçı oynayacak olan Kanarya, 30-31 Temmuz'da ise Almanya'daki Audi Kupası'nda devlerle kapışacak.