Fenerbahçe start alıyor
Fenerbahçe yeni sezon startını bugün veriyor. Sarı-lacivertliler, 2019-20 sezonu hazırlık döneminin ilk antrenmanını bu akşam Can Bartu Tesisleri’nde yapacak.
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde saat 19.00'da ilk idmanını yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal da takımın başında hazır bulunacak. Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitirerek taraftarını üzen Kanarya, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek. Yarın ve çarşamba günü sağlık testlerinden geçecek olan futbolcular, çarşamba günü kamp çalışmaları için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.
ÖNCE TOPUK, SONRA AVUSTURYA
Düzce'de 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, daha sonra İstanbul'a dönecek. 21-25 Temmuz'da ise rota Avusturya olacak. Burada iki hazırlık maçı oynayacak olan Kanarya, 30-31 Temmuz'da ise Almanya'daki Audi Kupası'nda devlerle kapışacak.
- 1.7.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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