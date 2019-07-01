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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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start alıyor

Fenerbahçe start alıyor

startını bugün veriyor. Sarı-lacivertliler, 2019-20 sezonu hazırlık döneminin ilk antrenmanını bu akşam ’nde yapacak.

Sarı-lacivertliler, 'nde saat 19.00'da ilk idmanını yapacak. Teknik direktör da takımın başında hazır bulunacak. Geride kalan sezonda 'i 6. sırada bitirerek taraftarını üzen Kanarya, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek. Yarın ve çarşamba günü sağlık testlerinden geçecek olan futbolcular, çarşamba günü kamp çalışmaları için 'deki Tesisleri'ne gidecek.

ÖNCE TOPUK, SONRA AVUSTURYA
Düzce'de 13 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-lacivertliler, daha sonra 'a dönecek. 21-25 Temmuz'da ise rota olacak. Burada iki hazırlık maçı oynayacak olan Kanarya, 30-31 Temmuz'da ise 'daki Audi Kupası'nda devlerle kapışacak.

  1. 1.7.2019
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