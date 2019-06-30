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30 Haziran 2019, Pazar
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Şampiyon Fenerbahçe'de!

Şampiyon Fenerbahçe'de!

Takımı'nın başına geçen sezon ile 'ı kazanan İspanyol başantrenör getirildi. Öte yandan kaptan ile 2, ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başına geçen sezon ile 'ı kazanan İspanyol başantrenör getirildi. Öte yandan kaptan ile 2, ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

  1. 30.6.2019
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