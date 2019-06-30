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30 Haziran 2019, Pazar
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Rodrigues bombası!

Rodrigues bombası!

, ezeli rakibi 'ın eski hücum oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak Max Kruse'dan sonra bir bombası daha patlatmak üzere... , 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Arabistan’a giderek Al İttihad ile masaya oturdu.

Lübnanlı gazeteci Chehade, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Al İttihad ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için, "Rodrigues Türkiye'ye dönüyor ama bu defa oyuncusu olarak. Gününde olduğunda çok parlak bir futbolcu" dedi. Al İttihad'da yıllık 3.8 milyon euro alan Yeşil Burun Adalı yıldız, daha düşük bir maaşla gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de bu döneminde kritik rol oynayan isimlerin başında gelen , oyuncu için Arabistan'a gitti ve Al İttihad'a 1 yıllık kiralama teklifi sundu. 10 milyon 250 bin dolara satılan Rodrigues her iki kanatta da görev yapabiliyor. Arap ekibi de "Teklifi değerlendireceğiz" diyerek yeşil ışık yaktı.

  1. 30.6.2019
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