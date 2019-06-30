Rodrigues bombası!
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski hücum oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak Max Kruse'dan sonra bir transfer bombası daha patlatmak üzere... Mirsad Türkcan, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Arabistan’a giderek Al İttihad ile masaya oturdu.
Lübnanlı gazeteci Chehade, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Al İttihad ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için, "Rodrigues Türkiye'ye dönüyor ama bu defa Fenerbahçe oyuncusu olarak. Gününde olduğunda çok parlak bir futbolcu" dedi. Al İttihad'da yıllık 3.8 milyon euro alan Yeşil Burun Adalı yıldız, daha düşük bir maaşla gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de bu transfer döneminde kritik rol oynayan isimlerin başında gelen Mirsad Türkcan, oyuncu için Arabistan'a gitti ve Al İttihad'a 1 yıllık kiralama teklifi sundu. 10 milyon 250 bin dolara satılan Rodrigues her iki kanatta da görev yapabiliyor. Arap ekibi de "Teklifi değerlendireceğiz" diyerek yeşil ışık yaktı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Rodrigues bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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