Rodrigues bombası!

Lübnanlı gazeteci Chehade, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Al İttihad ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için, "Rodrigues Türkiye'ye dönüyor ama bu defa Fenerbahçe oyuncusu olarak. Gününde olduğunda çok parlak bir futbolcu" dedi. Al İttihad'da yıllık 3.8 milyon euro alan Yeşil Burun Adalı yıldız, daha düşük bir maaşla gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de bu transfer döneminde kritik rol oynayan isimlerin başında gelen Mirsad Türkcan, oyuncu için Arabistan'a gitti ve Al İttihad'a 1 yıllık kiralama teklifi sundu. 10 milyon 250 bin dolara satılan Rodrigues her iki kanatta da görev yapabiliyor. Arap ekibi de "Teklifi değerlendireceğiz" diyerek yeşil ışık yaktı.