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30 Haziran 2019, Pazar
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'nun yeni adresi

Phillip Cocu'nun yeni adresi Derby County

ile görüşmesi için ’a izin veren , teknik direktörlük için son olarak ’de görev yapan ’yu düşünüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için 'yu gündemine aldı.

LAMPARD, CHELSEA İLE ANLAŞMAYA YAKIN!

Sarri'nin 'a gitmesinin ardından arayışlarına başlayan , eski oyuncusu 'da karar kılmıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini Derby County'de yaşayan İngiliz efsane bir aksilik çıkmazsa yeni sezonda Chelsea'nin başında olacak.

LAMPARD'IN YERİNE COCU!

Championship ekibi ise ondan boşalacak teknik direktörlük koltuğu için son olarak 'yi çalıştıran Phillip Cocu'yu düşünüyor.

'ın haberine göre Phillip Cocu, Derby County'nin teknik direktör profiline tam anlamıyla uyuyor. Frank Lampard'ın takımdan ayrılması durumunda Derby County, Phillip Cocu'ya yönelecek.

2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilen 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı lacivertli kulüpten ayrıldığından bu yana boşta. Cocu, daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'e 3 şampiyonluk yaşamıştı.

  1. 30.06.2019
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