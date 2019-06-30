Phillip Cocu'nun yeni adresi Derby County
Chelsea ile görüşmesi için Frank Lampard’a izin veren Derby County, teknik direktörlük için son olarak Fenerbahçe’de görev yapan Phillip Cocu’yu düşünüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, teknik direktörlük görevi için Phillip Cocu'yu gündemine aldı.
LAMPARD, CHELSEA İLE ANLAŞMAYA YAKIN!
Sarri'nin Juventus'a gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Chelsea, eski oyuncusu Frank Lampard'da karar kılmıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini Derby County'de yaşayan İngiliz efsane bir aksilik çıkmazsa yeni sezonda Chelsea'nin başında olacak.
LAMPARD'IN YERİNE COCU!
Championship ekibi ise ondan boşalacak teknik direktörlük koltuğu için son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yu düşünüyor.
The Times'ın haberine göre Phillip Cocu, Derby County'nin teknik direktör profiline tam anlamıyla uyuyor. Frank Lampard'ın takımdan ayrılması durumunda Derby County, Phillip Cocu'ya yönelecek.
2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilen 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı lacivertli kulüpten ayrıldığından bu yana boşta. Cocu, daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'e 3 şampiyonluk yaşamıştı.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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Phillip Cocu'nun yeni adresi Derby County haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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