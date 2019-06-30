Kazananlar belli oldu

"Fenerbahçe WinWin" kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı verilecek büyük ödülleri kazanan isimler belli oldu. 5 ev ve 20 otomobil, New York seyahati ödülleri, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.