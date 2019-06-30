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30 Haziran 2019, Pazar
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Kazananlar belli oldu

Kazananlar belli oldu

" " kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı verilecek büyük ödülleri kazanan isimler belli oldu. 5 ev ve 20 otomobil, seyahati ödülleri, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.

" " kampanyasının sona ermesinin ardından kampanya kapsamında çekiliş karşılığı verilecek büyük ödülleri kazanan isimler belli oldu. 5 ev ve 20 otomobil, seyahati ödülleri, yapılan çekilişler sonucunda sahiplerini buldu.

  1. 30.6.2019
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