Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse'u arkadaşları yorumladı

Fenerbahçe'nin 3 yıllık ön sözleşme imzaladığı Max Kruse, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Alman basınında sık sık magazin gündemine konu olan 31 yaşındaki santrfor için genel görüşler ise oldukça olumlu. Kruse'un M'Gladbach'tan takım arkadaşı olan Kramer 2018 yılında yıldız futbolcu için, "Dürüst ve çılgın birisi. Çünkü arabayı çok hızlı sürüyor ve taksiye çok fazla para harcıyor" ifadelerini kullanmıştı. Alman golcünün en sevdiği yiyecek ise Nutella...

14 SAAT ARALIKSIZ!

Hakkında yer alan haberlerde kahvaltıda çok fazla nutella tükettiği yer alıyor. Arkadaşlarının kendisine "Nutella Canavarı" lakabını taktığı belirtiliyor. Kruse sigara içmiyor fakat nargileyi çok seviyor. Kruse'un bir başta tutkusu da poker. Futbol dışında pokerle ilgilenen Alman golcü, Amerika'da turnuvalara katılıyor. Bugüne kadar pokerden yaklaşık 150 bin dolar kazandı. Dünya Poker Şampiyonası'nda 14 saat boyunca aralıksız olarak poker oynayarak bu işe ne kadar önem verdiğini gösterdi.

PARAYI TAKSİDE UNUTTU

Yıldız futbolcu, poker masasında kazandığı parayı takside unutması ile de Alman basınında günlerce yer almıştı. Max Kruse, pokerden kazandığı 75 bin euroyu takside unutunca Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, "Kruse yine profesyonel davranmadı. Sorumluluklarını bilen futbolculara ihtiyacım var" diyerek oyuncuyu kadrodan çıkarmıştı.

FENERLİLERİ GEÇTİ

Max Kruse için altına girilen maddi yük ciddi tartışmalara neden olsa da Alman oyuncu istatistikleriyle "Bu parayı hak ediyorum" diyor. Geçen sezonu 11 gol ve 9 asistle tamamlayan Kruse, F.Bahçe'nin forvetleri Soldado (6), Frey (3), Slimani'nin (1) toplamından daha fazla gol attı. F.Bahçe'nin en fazla asist yapan ismi Valbuena'dan (7) daha fazla asist yaptı. Fenerbahçe'nin en yüksek şut ortalaması olan ismi Mehmet Ekici'nin (2) neredeyse yüzde 50'si fazlası kadar (2.8) şut attı.

Fenerbahçe, Max Kruse transferiyle 16 yıl sonra Alman bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Kanarya son olarak 2003- 2004 sezonunun başında Barcelona'dan Alman kaleci Robert Enke'yi kiralamıştı.



Kruse, Fenerbahçe tarihindeki 6. Alman futbolcu oldu. Sarılacivertlilerin ilk Alman futbolcusu Wilhelm Kohlhammer'di. Kohlammer 1912-14 arasında sarı-lacivertli formayı terletti. Daha sonra Körner (1917- 18), Schumacher (1988-91), Wagenhaus (1993-94) ile Enke (2003) F.Bahçe'de oynadı.





'GİDİŞİ ACI VERİYOR'

Werder Bremen'in genç futbolcusu Frield da Kruse'un takımdan ayrılma kararı aldığı dönemde onun gidişinin büyük bir kayıp olduğunu söylerken, "Kruse saha içinde liderlik yapan gerçek bir profesyonel. Onun gidişi gerçeken acı veriyor" dedi.