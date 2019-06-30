Fenerbahçe'nin efsane ismi Birand defnedildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin efsane ismi Birand defnedildi

'nin efsane ismi Birand defnedildi

Fenerbahçe'nin efsane ismi Birand defnedildi

Vefat eden 'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için kulübün 'nde tören düzenlendi. Törene başkan ve yöneticiler de katıldı.

Merhum Birand'ın cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  1. 30.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin efsane ismi Birand defnedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN