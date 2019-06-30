Fenerbahçe'nin efsane ismi Birand defnedildi
Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand için kulübün Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene başkan Ali Koç ve yöneticiler de katıldı.
Merhum Birand'ın cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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