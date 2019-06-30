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30 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçeli İsla ’ya gidebilir

Fenerbahçeli İsla İtalya’ya gidebilir

'da mücadale eden İsla'nın menajerinden açıklaması geldi. Sağ bekin 'ya dönebileceğini belirten menajer "Geçmişte ile görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti. Şimdi F.Bahçe'nin futbolcusu ama her şey değişebilir" dedi.

Copa America'da mücadale eden İsla'nın menajerinden açıklaması geldi. Sağ bekin 'ya dönebileceğini belirten menajer "Geçmişte ile görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti. Şimdi F.Bahçe'nin futbolcusu ama her şey değişebilir" dedi.

  1. 30.6.2019
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