Fenerbahçeli İsla İtalya’ya gidebilir
Copa America'da mücadale eden İsla'nın menajerinden transfer açıklaması geldi. Sağ bekin İtalya'ya dönebileceğini belirten menajer "Geçmişte Fiorentina ile görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti. Şimdi F.Bahçe'nin futbolcusu ama her şey değişebilir" dedi.
Copa America'da mücadale eden İsla'nın menajerinden transfer açıklaması geldi. Sağ bekin İtalya'ya dönebileceğini belirten menajer "Geçmişte Fiorentina ile görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti. Şimdi F.Bahçe'nin futbolcusu ama her şey değişebilir" dedi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçeli İsla İtalya’ya gidebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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