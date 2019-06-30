Fenerbahçeli İsla İtalya’ya gidebilir

Copa America'da mücadale eden İsla'nın menajerinden transfer açıklaması geldi. Sağ bekin İtalya'ya dönebileceğini belirten menajer "Geçmişte Fiorentina ile görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti. Şimdi F.Bahçe'nin futbolcusu ama her şey değişebilir" dedi.