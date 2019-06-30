Fenerbahçe'de Skrtel kalıyor!

Bir süredir G. Rangers ile görüşen Skrtel'e kapılar kapandı. İskoç ekibinin, Skrtel'in 6 milyon euroluk maaş talebinin ardından masadan kalktığı belirtildi. Slovak stoper şimdi Fener'in 1.5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklifini değerlendiriyor.