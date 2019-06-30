Fenerbahçe'de Skrtel kalıyor!
Bir süredir G. Rangers ile görüşen Skrtel'e kapılar kapandı. İskoç ekibinin, Skrtel'in 6 milyon euroluk maaş talebinin ardından masadan kalktığı belirtildi. Slovak stoper şimdi Fener'in 1.5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklifini değerlendiriyor.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
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Fenerbahçe'de Skrtel kalıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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