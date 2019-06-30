Fenerbahçe'de Skrtel kalıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Skrtel kalıyor!

Fenerbahçe'de kalıyor!

Fenerbahçe'de Skrtel kalıyor!

Bir süredir G. Rangers ile görüşen 'e kapılar kapandı. ekibinin, Skrtel'in 6 milyon euroluk maaş talebinin ardından masadan kalktığı belirtildi. stoper şimdi 'in 1.5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklifini değerlendiriyor.

Bir süredir G. Rangers ile görüşen 'e kapılar kapandı. ekibinin, Skrtel'in 6 milyon euroluk maaş talebinin ardından masadan kalktığı belirtildi. stoper şimdi 'in 1.5 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklifini değerlendiriyor.

  1. 30.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Skrtel kalıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN