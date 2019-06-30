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30 Haziran 2019, Pazar
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'de ‘devam’ dedi

Fenerbahçe'de Berke Özer ‘devam’ dedi

Genç kaleci , üzerinden yaptığı paylaşımla gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini verdi. bir kolaj video yayınlayan Berke "" yazdı; takımda kalacağını ima etti.

Genç kaleci , üzerinden yaptığı paylaşımla gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini verdi. bir kolaj video yayınlayan Berke "" yazdı; takımda kalacağını ima etti.

  1. 30.6.2019
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