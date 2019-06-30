Fenerbahçe'de Berke Özer ‘devam’ dedi
Genç kaleci Berke Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini verdi. U-21 takımında forma giydiği maçlardan oluşan bir kolaj video yayınlayan Berke "2019-2020 Yükleniyor" yazdı; takımda kalacağını ima etti.
Genç kaleci Berke Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini verdi. U-21 takımında forma giydiği maçlardan oluşan bir kolaj video yayınlayan Berke "2019-2020 Yükleniyor" yazdı; takımda kalacağını ima etti.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'de Berke Özer ‘devam’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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